La sfida tra due americani che stanno vivendo situazioni opposte

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la sfida di stasera tra Roma e Fiorentina sarà anche l’ultima tra i due presidenti, che al momento stanno vivendo situazioni opposte. Rocco Commisso, arrivato da appena una stagione in viola, è all’inizio di un percorso che lo vedrà impegnato a lungo con il calcio italiano. James Pallotta, invece, è ai titoli di coda. L’imprenditore di Boston appare stanco e frustrato dall’andamento delle vicende legate allo stadio. Deve decidere solo come e quando cedere la società. Al momento l’unica offerta concreta arrivata è stata quella di Friedkin, con 490 milioni messi sul tavolo. L’exit strategy deve ancora prendere forma, ma il disamore del numero uno giallorosso è oramai evidente.

