La situazione in casa Juventus: clima sereno e due possibili recuperi in vista della Fiorentina

A Radio Toscana il giornalista Simone Dinoi, vicino alle vicende di casa Juventus, ha fatto il punto sulla situazione dei bianconeri in vista della partita contro la Fiorentina: “L’umore è positivo dopo gli ultimi risultati, contro la Salernitana è arrivata una vittoria netta e rasserenante. Chiaramente aver recuperato e sbloccato Vlahovic dà una grossa mano. Per quanto riguarda gli altri giocatori sicuramente domenica non ci saranno Milik, Miretti e Pogba, mentre Paredes ha ormai recuperato a tutti gli effetti. Da valutare Bonucci, che comunque nel caso partirebbe dalla panchina”.