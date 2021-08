La sliding door di Juric: poteva guidare Amrabat e la Fiorentina… e invece la usa come modello per i suoi dubbi sul Torino

La storia che vede Ivan Juric sulla panchina del Torino poteva essere molto diversa o non esistere totalmente: il croato era il candidato principale a succedere al primo Iachini, nell’estate 2020, prima che Commisso fosse folgorato dal finale di stagione del tecnico marchigiano. Juric con il club viola ci aveva parlato eccome e avrebbe accettato di buon grado la proposta viola, per altro ritrovando il suo pupillo Sofyan Amrabat, appena acquistato nel gennaio precedente. Invece la scelta insolita del presidente cambiò le carte in tavola e così Juric rimase a Verona, continuando il suo ottimo lavoro (e precedendo nuovamente la Fiorentina), senza lesinare frecciatine piuttosto piccate verso la società che l’aveva prima sedotto e poi abbandonato.

Il tecnico poi Verona l’ha lasciata durante questa estate ma per abbracciare il progetto del Torino di Cairo, un progetto evidentemente non propriamente concordato in modo limpido, viste le dichiarazioni di ieri (ma anche delle settimane precedenti). Ma soprattutto a colpire è stato il riferimento di Juric alla Fiorentina, per la prima volta indicata a modello positivo nel confronto con la sua società. Una sliding door che forse sta facendo nascere qualche rimpianto ulteriore nell’allenatore croato, che stasera vivrà da avversario una partita che l’avrebbe potuto vedere da protagonista.