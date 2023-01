La soluzione Kouame-centravanti prende piede ma a patto che recuperi Saponara

Uno dei quesiti principali è su chi occuperò la posizione di centravanti: infortunato Cabral e incerto ancora Jovic, secondo quanto riportato da Radio Bruno potrebbe prendere piede l’ipotesi Kouame, un po’ come accadeva a fine settembre. Una soluzione pensabile però solo con un recupero di Saponara, che potrebbe arrivare dopo l’assenza di giovedì. Se il numero 8 dovesse andare in panchina invece è chiaro che Kouame non potrebbe che fare l’esterno, con Jovic da prima punta.