La sorpresa: Fattore K per Praga. Le tre ragioni che stanno convincendo Italiano

Una sorpresa nella formazione della Fiorentina che scenderà in campo a Praga. Questa potrebbe essere rappresentata proprio dall’impiego di Christian Kouame.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano starebbe pensando di metterlo in campo per tre ragioni: ha piegato la Roma, è duttile tatticamente, ha un’indole da guerriero.

Un fattore K per la finale dunque. I numeri dicono che ha segnato sì “soltanto” 5 gol (4 in campionato e 1 in Conference League) in 41 partite nelle tre competizioni affrontate dalla squadra viola, ma ci sono anche 8 assist dentro un minutaggio che è spesso stato condizionato dal dentro-fuori e da una discontinuità di impiego che non possono non avere avuto un effetto.