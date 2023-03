“La sosta è un peccato, interrompe una marcia incredibile e si possono intaccare dei meccanismi. La Fiorentina ora per vincere non ha più bisogno di dominare”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto stamani sul proprio giornale un commento sul momento, ottimo, che sta vivendo la Fiorentina.

In particolare ha espresso il suo rammarico per lo stop a causa delle nazionali: “La sosta è un peccato, interrompe una marcia incredibile. Anche la Fiorentina ha bisogno di respirare, ma il ritmo era così alto e la manovra così sciolta che due settimane senza giocare possono intaccare qualche meccanismo”.

E inoltre: “Nelle ultime quattro gare di campionato ha subìto solo un gol, ora per vincere non ha più bisogno di dominare, vince perché si sente sicura, perché crede di più in se stessa e perché il concetto di “squadra” è ancora più sviluppato”.