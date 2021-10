La Spagna di Marcos Alonso ci crede e va in vantaggio ma Benzema, Mbappe (e il Var) la puniscono: Nations League alla Francia

Finale di Nations League spettacolare a San Siro, tra Spagna e Francia, con la vittoria finale per 2-1 della squadra di Deschamps. Gara controllata dagli iberici per buona parte del tempo, con il vantaggio firmato da Oyarzabal al 64′. Neanche due minuti e pareggio della Francia, grazie a un super gol a giro di Benzema dal limite dell’area. A nove minuti dalla fine invece, l’episodio decisivo: verticalizzazione di Theo Hernandez per Mbappe, partito in fuorigioco ma riabilitato (secondo il Var) da un tocco in scivolata di Eric Garcia, e segnatura del francese per il 2-1 finale.

Niente gioia dunque per l’ex viola Marcos Alonso, in campo 90 minuti, e Nations League alla Francia.