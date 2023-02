La Spal di Dalle Mura sfiora una clamorosa rimonta sul Bari: continuità per il centrale viola con De Rossi

Una situazione complicata di classifica per la Spal di De Rossi, che però sta dando minuti al viola Christian Dalle Mura: per il classe 2002 sta maturando una certa predisposizione a giocare da centrale di sinistra della difesa a tre spallina. Oggi una sconfitta per la formazione emiliana, con il difensore in campo per 90 minuti e autore anche di un assist, nella sfida interna contro il Bari, finita 3-4. Partita in cui ha esordito segnando anche Nainggolan, con la Spal che ha sfiorato poi la rimonta nel finale, arrivando dall’1-4 al 3-4.