La spedizione dei Diecimila va in scena a Praga: in tanti al Franchi ma con un limite orario imposto dal Prefetto

Sarà uno spettacolo, ci auguriamo, a Praga e sarà uno spettacolo anche a Firenze: la movimentazione del tifo viola per la finale di Conference League è stato e sarà massiccio. Esauriti infatti i quasi 6000 biglietti della Eden Arena, destinati ai supporter gigliati, che saranno accompagnati però da altri 3-4000 in partenza per la capitale ceca pur senza tagliando.

A Firenze invece da ieri è partita la vendita dei ticket per vedere la gara sui maxi schermi del Franchi: posti quasi polverizzati nei 3 settori aperti (Curva Fiesole, Maratona e Tribuna). Occhio però a quanto decretato dal Prefetto di Firenze: anche in caso di vittoria della coppa da parte della Fiorentina, non ci sarà alcuna accoglienza al Franchi, stile Coppa Italia ’96. Per questioni di ordine pubblico infatti, si dovrà lasciare lo stadio entro la mezzanotte.