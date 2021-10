La speranza di Italiano

Corsa contro il tempo per la Fiorentina per recuperare il leader della difesa Nikola Milenkovic per la trasferta di lunedì con il Venezia. Come ricorda Tuttosport, il centrale serbo ha lasciato il ritiro della nazionale per fare rientro già ieri sera a Firenze dove oggi effettuerà una serie di esami per valutare l’entità del problema fsico accusato in questi giorni.

L’augurio nel clan viola, a partire da Italiano, è non sia nulla di grave anche se il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha dovuto rinunciare a Milenkovic non solo per la sfida di stasera a Belgrado con l’Azerbaigian ma anche a quella vinta sabato in Lussemburgo (anch’essa valida per Qatar 2022) grazie ad una rete di Vlahovic: nella circostanza il difensore è stato escluso per precauzione.

Una volta appurato però che Milenkovic non avrebbe recuperato per la seconda partita in programma (il viola è rimasto in ritiro fino all’ultimo per provarci) ct e Federazione ha deciso di anticiparne il rientro al club d’appartenenza.