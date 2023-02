La speranza di ritrovare il vero Amrabat con un addio (scontato) all’orizzonte

Come riporta il Corriere Fiorentino, fin ritorno dal Mondiale la Fiorentina ha provato ad affrontare il discorso rinnovo con gli agenti di Sofyan Amrabat, ma davanti si sono trovati un muro. La società viola aveva intenzione di andare oltre l’opzione di rinnovo automatico, ma da parte dell’entourage del marocchino sono arrivate solo richieste di cessione, già a gennaio (poi respinte come è noto).

Il problema ora si sposta sul campo, dove il centrocampista viola non sta più performando come faceva prima del torneo in Qatar e, ancora più evidente, come faceva durante lo stesso mondiale con la sua nazionale. Adesso c’è da sperare che il marocchino ritrovi la sua forma migliore per aiutare la squadra in questa complicata fase di stagione, in attesa, poi, di una scontata partenza in estate.