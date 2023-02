La speranza di un “effetto Muriel” per svegliare dal torpore l’attacco della Fiorentina. Ma Brekalo è anche un acquisto che guarda al futuro

Una delle pochissime note positive della partita contro il Bologna è stato sicuramente l’ingresso in campo di Josip Brekalo. Il nuovo attaccante della Fiorentina, pur avendo a disposizione un tempo limitato, ha provato a prendere l’iniziativa con alcune giocate personali e con dei movimenti fluidi e rapidi sull’out di sinistra.

Troppo poco ovviamente per lasciarsi andare a facili entusiasmi, ma bisogna dire che in venti minuti scarsi Brekalo ha fatto vedere più di tanti suoi compagni quantomeno sul piano dell’iniziativa. La speranza è che Italiano possa dargli sempre più spazio, magari senza aspettare troppo prima di schierarlo titolare. E che, chiaramente, il giocatore ripaghi a suon di prestazioni.

L’acquisto di Brekalo non ha certo fatto sognare i tifosi viola, ma occorre riconoscere che un calciatore di 24 anni a un milione e mezzo rappresenta potenzialmente un affare. Anche perché l’ex Torino conosce già la Serie A, ed è proprio nel nostro campionato che ha fatto vedere le cose migliori. Il suo contributo servirà nell’immediato, sperando in una sorta di “effetto Muriel” per svegliare dal torpore l’attacco viola, ma anche in prospettiva. Non basterà il solo Brekalo per cambiare le cose a Firenze, ma da qualche parte bisogna pur cominciare.