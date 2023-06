La stagione al Franchi non è finita, porte aperte e maxischermi per la finale di Conference: tutto quello che c’è da sapere

Ieri è arrivata l’ufficialità dell’apertura del Franchi in occasione della finale di Conference League del 7 giugno. All’interno dello stadio di Campo di Marte ci saranno maxischermi dove poter vedere la partita di Praga tra Fiorentina e West Ham, ma i dettagli saranno decisi oggi, in una riunione apposita con Comune e Prefettura.

Il prezzo del biglietto sarà contenuto, si ipotizza tra i 5 e i 10 euro. Tutto però, si legge sul Corriere Fiorentino, dipenderà dalla capienza finale del Franchi, che a sua volta è legata anche alla possibilità di sistemare i tifosi anche sul prato, oltre al numero di maxischermi presenti. Inoltre, il Comune si sta organizzando per altri schermi da posizionare negli spazi dell’estate fiorentina, come già fatto per la Coppa Italia.