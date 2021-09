La stagione del rilancio: Castrovilli vuole prendersi la Fiorentina con uno sguardo a Qatar 2022

Non sembra decollare la stagione di Gaetano Castrovilli, convocato in Nazionale da Roberto Mancini ma ai box per un affaticamento muscolare. Il centrocampista, complice la vittoria dell’Europeo con l’Italia, ha iniziato tardi la preparazione e adesso, in ottica di un suo rilancio dopo l’ultima modesta stagione, è costretto a rincorrere il tempo. Con il rientro di Lorenzo Pellegrini in azzurro purtroppo resta ancora ai margini, i 3 minuti giocati in tutta in tutto l’Europeo ne hanno dato dimostrazione, e proprio per questo il classe ’97 farà di tutto per riprendersi il centrocampo della sua Fiorentina.

Col Cosenza in Coppa Italia e alla prima giornata contro la Roma, si è visto sorpassare da Maleh appena arrivato dal Venezia, ma già alla seconda giornata contro il Torino è stato mandato in campo dal primo minuto da Vincenzo Italiano affiancato da Pulgar e Bonaventura. A dire il vero, nel neo tecnico arrivato da Spezia, il giocatore ha sin da subito riconosciuto un po’ quella che è stata la filosofia di gioco assorbita in Nazionale: per questo vuole farsi largo il prima possibile. Resta proprio Italiano quello da convincere di essere lui uno dei pilastri da cui ripartire, per poi col tempo tornare a conquistare le attenzioni di Mancini in vista del prossimo Mondiale in Qatar.