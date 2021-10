La ‘stecca’ di Martinez Quarta che non ha dato pace a Belotti: il Gallo si riaffaccia solo ora sul campionato

Ha lasciato il segno nel vero senso della parola, la sconfitta a Firenze nel Gallo Belotti: l’attaccante di fatto sta uscendo solo in queste ore da un tunnel lungo un mese e mezzo e causato da un intervento rude del difensore della Fiorentina, Martinez Quarta. La Gazzetta dello Sport sottolinea ancora come da quella “maledetta” notte del 28 agosto e dall’intervento “duro tra caviglia e tibia” sia iniziato il calvario del bomber granata. Da lì infatti Belotti non ha più giocato, saltando anche la Nazionale a ottobre, e solo ora si riaffaccerà al campionato nell’impegno del Torino a Napoli. Per un faccia a faccia con la difesa viola che va avanti dopo le scaramucce con Milenkovic della scorsa stagione.