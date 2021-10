La stoccata di Dal Pino a Sarri: “Quando allenava in Premier non si lamentava del calendario fitto. Non mi piace la maleducazione”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto a margine della presentazione del Centro Var presso l’International Broadcast Centre a Lissone.

Nell’occasione ha parlato anche di Maurizio Sarri, tecnico accostato in passato alla Fiorentina e ora sulla panchina della Lazio, lanciandogli una stoccata non indifferente: “Sarri ha fatto una guerra alla Lega per il calendario troppo fitto, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza tra una partita e l’altra. Noi siamo abituati alle pressioni, ma non ci piace la maleducazione”.