La storia del co-proprietario del West Ham, che da presidente dello Sparta Praga non ha mai messo piede nell’Eden Arena dello Slavia. Ma contro la Fiorentina…

Daniel Křetínský è il comproprietario e presidente dello Sparta Praga, ma il 10 novembre 2021 è entrato in possesso del 27% delle quote del club calcistico West Ham. Il club inglese il 7 giugno giocherà la finale di Conference League contro la Fiorentina all’Eden Arena, casa dello Slavia Praga, acerrimo nemico dello Sparta.

Per questo Křetínský, ceco di nascita, non ha mai messo piede nello stadio. Una sorta di fioretto, senza eccezioni, nemmeno partite della nazionale ceca o concerti. Per la finale di Conference, però, il proprietario del più grande gruppo energetico dell’Europa centrale EPH, ha deciso di seguire la gara dal vivo con suo figlio. Per la prima volta sarà all’Eden Arena e a tal proposito ha detto in un’intervista al The Times: “Ho sempre avuto una sorta di blocco mentale e morale. Il mio investimento negli Hammers? Mi è sempre piaciuto il colore della maglia, ma quando investi in un club devi sentire una connessione emotiva”.