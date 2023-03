La storia di Marcello, il tifoso della Fiorentina che non salta una trasferta europea dal 1970

Saranno una ventina i tifosi della Fiorentina a seguire la squadra in questa disagevole, a dir poco, trasferta in Turchia contro il Sivasspor.

Tra questi ci sarà anche Marcello Mammoli, presidente del viola club da Verrazzano. Marcello non salta una trasferta europea della Fiorentina dal 1970 e ha organizzato molti viaggi per i soci: “Anni fa andammo a Lisbona in 152, domani invece saremo solo in due del nostro club – racconta Mammoli a La Nazione – Ringrazio l’Atf per aver provato ad organizzare il volo charter ma questa volta era pressoché impossibile”.

Poi aggiunge: “In 53 anni di trasferte europee ho vissuto tanti bei momenti, questa striscia positiva è iniziata a Glasgow, ho dei ricordi molto nitidi di quella partita. La trasferta più bella? Forse Dnipro, nonostante le condizioni climatiche avverse”.