La strada per il riscatto di Barak è ampiamente battuta. Un matrimonio difficile da non consumare

L’ultimo gol nel 2022 della Fiorentina porta la firma di Antonin Barak. Il centrocampista ceco ha lasciato Verona per Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il trasferimento potrebbe costare circa 14 milioni di euro totali al club gigliato, bonus compresi. Il classe ’94 di Pribram diventerebbe perciò un giocatore della Fiorentina a titolo definitivo a precise condizioni. E’ necessario che Barak giochi almeno 45 minuti nel 55% delle partite disputate dalla squadra dal momento dell’approdo in maglia viola.

Ad oggi il centrocampista mancino diventerebbe un nuovo giocatore viola, avendo rispettato la condizione imposta in 12 partite sulle 19 complessive: il 63%. Barak ha iniziato come mezzala vera e propria, per poi alzare il proprio raggio d’azione. Tre reti in Conference League, quindi il primo sigillo nella sconfitta di Milano in cui la Fiorentina è stata penalizzata da clamorosi errori arbitrali. Il roccioso calciatore ceco si sta inserendo meglio negli schemi di Italiano e possiede nel bagaglio quei gol che servono come il pane alla Fiorentina.

Difficile pensare che Bonaventura possa essere sempre al centro della Fiorentina mentre è impensabile poter fare attualmente delle riflessioni solide sulla ripresa ed il finale di stagione di Castrovilli. Per questo è complicato pensare che Barak non trovi il campo con continuità alla ripresa della stagione sportiva post Mondiale, così che il suo acquisto a titolo definitivo diventi automatico per la Fiorentina. Qualora invece la dirigenza viola dovesse optare per l’acquisto di un altro calciatore sulla trequarti, le carte in tavola potrebbero cambiare.