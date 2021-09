La strana ‘alleanza’ europea nella quale si è ritrovata anche la Fiorentina. Una soluzione efficace al problema Nazionali

Un’alleanza strana, un collettivo europeo. Le problematiche nate per il ritorno di diversi giocatori dal Sudamerica, in particolare quelli che prenderanno parte a Colombia-Cile, hanno generato un qualcosa che non si era mai visto prima. E anche la Fiorentina si è ritrovata nel mezzo di questo gruppo di club che ha deciso di organizzare un volo charter che da Barranquilla arrivasse a Parigi, permettendo così di riportare in Europa in anticipo otto colombiani e tre cileni.

Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenoord, Fiorentina, Genk, Inter, Juventus, Napoli e Porto riavranno i propri giocatori a disposizione domani pomeriggio, invece di sabato e condivideranno le spese. Un’insperata compagnia che probabilmente rivedremo in azione anche in futuro se le esigenze delle nazionali andranno nuovamente a scontrarsi con quelle dei club.