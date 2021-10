La strategia di Commisso per la cessione di Vlahovic

Che la Fiorentina sia già alla ricerca di un attaccante per il dopo Vlahovic sembra cosa certa, così come il tentativo della Juventus per provare ad accaparrarsi la punta serba. Commisso lo ha capito, e dopo la vicenda Chiesa vorrebbe tenere il suo numero 9 il più lontano possibile dai bianconeri. Questo il diktat del patron viola sulla cessione di Vlahovic che, con tutta probabilità, avverrà non prima di giugno.

Ai dirigenti viola il compito di trovare alternative ai bianconeri per cedere il classe 2000. Le richieste dall’estero ci sono, ma la Juventus vuole fare sul serio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.