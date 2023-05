La suggestione di mercato della Salernitana: Paulo Sousa potrebbe ritrovare un ex Fiorentina

Quaranta milioni per il mercato estivo. E’ questa la cifra messa a disposizione dalla Salernitana per il mercato estivo, al fine di soddisfare le richieste di Paulo Sousa. L’ex allenatore della Fiorentina, salvatosi in bello stile in questa stagione, fuori rinforzare la squadra e uno degli obiettivi sarebbe proprio una vecchia conoscenza viola.

La suggestione, secondo quanto riporta l’edizione di Salerno de Il Mattino, si chiama Federico Bernardeschi. Messo fuori rosa al Toronto, l’ex Juventus potrebbe volersi rilanciare in Serie A ma per farlo dovrebbe ridimensione notevolmente il suo stipendio. I 4 milioni annui che percepisce attualmente sarebbero insostenibili per la Salernitana, ma Sousa spinge per ritrovare il giocatore che già aveva allenato ai tempi della Fiorentina.