La tattica dell’Empoli per costringere la Fiorentina a tornare al tavolo delle trattative. E intanto Zurkowski ha espresso la propria preferenza

Un intreccio con la Sampdoria e una tela che potrebbe ‘costringere’ la Fiorentina a tornare a trattare. L’Empoli parte da lontano per poter arrivare a prendere Szymon Zurkowski.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il club di proprietà di Fabrizio Corsi, nell’ambito della trattativa per prendere Ciccio Caputo, ha dato il via libera per inserire tra le contropartite tecniche il centrocampista Răzvan Marin. Un passaggio questo che avrebbe l’effetto di coprire la casella che occuperebbe lo stesso Zurkowski in blucerchiato. La Fiorentina vorrebbe mandare il polacco a Genova per arrivare a prendere Abdelhamid Sabiri.

Nel frattempo il centrocampista reduce dai Mondiali, sempre secondo la fonte citata, avrebbe già espresso il proprio desiderio di tornare a giocare all’Empoli dove si è espresso molto bene la scorsa stagione. Il polacco avrebbe ribadito questo concetto anche al termine della sua partecipazione (da ‘spettatore’) ai Mondiali.