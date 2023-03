La telefonata di Commisso ad Italiano. Il “no comment” riservato a Gollini

Contro la Cremonese arriva per la Fiorentina la terza vittoria di fila in campionato (e la quinta se si considerano anche i match di Conference League). E Italiano nel post gara è stato raggiunto dalla telefonata di complimenti da parte del presidente gigliato, Commisso, recentemente tornato negli Stati Uniti.

Poteva essere questo anche il momento per rispondere alla frasi pronunciate da Gollini, subito dopo il suo ritorno in campo fatto con la maglia del Napoli. L’ex portiere gigliato aveva raccontato di essersi sentito preso in giro dai viola, ma Italiano ha preferito sorvolare, limitandosi ad un “no comment”.