La Ternana prova a forzare la mano per Terzic, ma la Fiorentina non ci sente: Italiano punta su di lui per la corsia sinistra

La Ternana prova a forzare la mano per Aleksa Terzic. Il club umbro negli scorsi giorni avrebbe provato a chiedere informazioni per il terzino sinistro rientrato nelle scorse settimane dal prestito all’Empoli, ricevendo però un secco no dalla Fiorentina, che vorrebbe tenersi stretto il ragazzo in vista della prossima stagione. A riportarlo è stato TernanaNews. Una notizia che confermerebbe la volontà di mister Italiano di impiegare il difensore serbo come alternativa a Cristiano Biraghi per il prossimo anno e, chissà, magari provando a insidiargli la maglia da titolare.