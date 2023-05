La top 11 tra fragorose risate di Richards e Neville: “Io posso schierare Salah, ci ho giocato alla Fiorentina”. “Sei stato a Firenze?!? E’ lì che hai comprato quel cappello?” VIDEO

A CBS Sports, l’ex difensore della Fiorentina Micah Richards e la bandiera del Manchester United Gary Neville hanno composto scherzando una top 11 dei più forti calciatori con cui hanno giocato.

“Terzino destro? Pensi fossi migliore di me ai tuoi tempi?”, provoca scherzosamente Richards, suscitando una fragorosa risata da parte di Gary Neville. Quando poi i due scoprono di poter selezionare ogni giocatore con cui hanno militato senza limitarsi alle squadre di club in Inghilterra, Neville pensa che la contesa sia già chiusa: “Oh, allora ho vinto senza dubbi. Ho anche Shearer, ne ho tantissimi. E tu, hai giocato con Shearer?”. “No, io ho Salah”, risponde Richards lasciando molto sorpreso Neville che replica: “Come potresti avere Salah?!?!”. “Fiorentina, Firenze!” la compiaciuta replica dell’ex terzino destro di Manchester City ed Aston Villa, che ha giocato con il campione egiziano nel 2014-2015 nell’esperienza in prestito con la maglia viola.

“Hai giocato nella Fiorentina? E’ lì che hai comprato quel cappello?” sfotte Neville, in riferimento al vistoso cappello indossato da Richards in studio: e i due ridono a crepapelle.

