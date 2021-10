La tribuna forzata o i fischi a Vlahovic? Due autogol clamorosi che la Fiorentina non si può permettere

C’è la reazione di pancia del tifoso e c’è anche il più che comprensibile fastidio di un presidente che per il suo calciatore simbolo si sarebbe spinto per oltre il livello medio di ingaggi della rosa. E poi ci sono razionalità e diplomazia che sono sempre buone consigliere per trattare questioni delicate con al centro dell’attenzioni potenziali campioni contornati da entourage con poco o nessuno scrupolo, come nel caso di Dusan Vlahovic. Il calcio di oggi insegna che alla fine i calciatori l’hanno vinta sempre e comunque e su questo la legislazione dovrebbe offrire maggiori garanzie e tutele a chi alla fine quei calciatori li paga, rappresentando in fin dei conti l’avvio di quella catena economica che spesso finisce anche fuori dai binari delle regole.

La rabbia e la frustrazione sono sentimenti concepibili ma che non possono sfociare in soluzioni controproducenti, quali ad esempio l’utopica tribuna forzata, spesso minacciata o invocata ma rarissimamente applicata in tempi recenti (solo i casi Pandev e Zarate nella Lazio di Lotito ebbero per qualche mese questo epilogo). Ancor peggio forse i potenziali fischi nei confronti di un calciatore che negli ultimi mesi ha trascinato la Fiorentina, senza mai far mancare niente di quanto aveva da dare sul campo. Due ipotesi, la tribuna e i fischi, che sarebbero solo autogol per il club viola, per il quale tutto serve fuorché aggiungere benzina su un fuoco che in questa settimana è già stato ampiamente alimentato.