La Uefa apre un procedimento disciplinare dopo la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: i dettagli

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Tuttomercatoweb.coma, in seguito agli incidenti che hanno purtroppo caratterizzato la finale di Conference League, la UEFA ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Fiorentina e West Ham. I toscani sono chiamati a rispondere di lancio di oggetti e accensione di fumogeni, mentre gli Hammers sono stati deferiti per inviasione di campo e lancio di oggetti, uno dei quali ha colpito Biraghi provocandogli un taglio molto profondo. Nei prossimi giorni arriveranno sicuramente novità in merito, riuscendo cosi a capire cosa rischiano effettivamente le due società.