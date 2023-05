La Uefa celebra la Fiorentina: in Conference nessuno come la squadra di Vincenzo Italiano

Nonostante l’ultima sconfitta di campionato contro il Napoli, in cui la Fiorentina è uscita dal campo senza riuscire a far gol, e le tante polemiche legate alla sterilità offensiva dell’attacco durante tutta la stagione, negli ultimi mesi la squadra di Vincenzo Italiano si conferma comunque devastante dal punto di vista realizzativo. A certificare questo particolare dato statistico questo pomeriggio, a poche ore dalla semifinale di Conference League, ci ha pensato la Uefa.

Tramite il proprio canale Twitter la Uefa infatti ha voluto celebrare la Fiorentina di Rocco Commisso che al momento è la squadra che ha segnato di più in tutta la competizione in corso: con 32 gol all’attivo, registrati in 12 partite giocate, i viola possiedono il primato del torneo.

Questo il post celebrativo della Uefa: