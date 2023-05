La UEFA convoca una riunione d’emergenza per la sicurezza in vista della finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: previsti 25mila tifosi presenti, nonostante i posti allo stadio…

Praga si prepara ad accogliere la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma giovedì 7 giugno. I pochi biglietti disponibili per le due tifoserie, 4890 tagliandi ciascuna, per l’ingresso all’Eden Arena, potrebbero creare non pochi problemi di ordine pubblico, visto che nella capitale ceca sono previsti in arrivo ben 25mila tifosi, molti dei quali senza la possibilità di vedere dal vivo la partita.

Tra chi ha già fissato il volo e l’alloggio e chi vorrà vivere in città la partita, i numeri dei supporters presenti saranno ben oltre la capacità esigua dello stadio e a Praga saranno istituite diverse fan zone per mantenere la sicurezza. Secondo quanto riporta il Daily Mail, alla fine di questa settimana una rappresentanza del West Ham sarà in Repubblica Ceca per ispezionare il piano di sicurezza in prima persona, mentre la UEFA ha convocato una riunione di emergenza per questo venerdì che coinvolgerà il Consiglio Nazionale dei Capi della Polizia Britannica, Scotland Yard, la polizia italiana e quella praghese.

In città saranno presenti oltre 10mila agenti della polizia provenienti da tutta la Repubblica Ceca, praticamente metà della capienza dell’Eden Arena.