La UEFA fa retromarcia: sarà introdotto il VAR all’Europeo U21 dai quarti di finale dopo gli episodi di Francia-Italia

Quello che è successo nella partita tra Francia e Italia, all’esordio delle due squadre all’Europeo U21, ha dell’incredibile. Gli Azzurrini sono stati penalizzati da un arbitraggio a dir poco scadente, oltre all’assenza del VAR. Molti degli stadi di Romania e Georgia che ospitano le partite della competizione, infatti, non sono adatti al tipo di tecnologia richiesta per gli strumenti che aiutano gli arbitri da qualche anno a questa parte.

Decisione che arriva dopo i disastri dell’arbitro Lindhout in Francia-Italia, finita 2-1 per i transalpini. Da segnalare un gol fantasma di Bellanova non assegnato agli azzurri, il decisivo gol francese di Barcola viziato da un netto fallo di Gouiri su Okoli ed un rigore netto non dato all’Italia. La UEFA ha stabilito che il VAR sarà introdotto dai quarti di finale della competizione.