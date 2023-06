La Uefa ha ufficializzato le maglie per la finale di stasera: ecco di che colore vestirà la Fiorentina

La UEFA, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noto le maglie che Fiorentina e West Ham vestiranno questa sera nella finale di Conference League. Come da anticipazioni, i Viola sono stati estratti per giocare in casa, quindi ecco la casacca che indosseranno a partire dalle ore 21:00 all’Eden Arena di Praga.

Ai gigliati è stata concessa la maglia viola, con il portiere che vestirà di rosso. Gli inglesi invece dovranno tirare fuori la terza maglia, quella bianca, a tinte arancioni, con il portiere (Areola) che andrà di giallo. Manca sempre meno, Forza Viola!