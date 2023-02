La UEFA si esprime sul gol annullato a Cabral: “Siamo in contatto con i fornitori della tecnologia per verificare i dati raccolti a partita in corso”

Non è passato di certo inosservato il gol annullato ieri sera all’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral contro il Braga in Conference League, convalidato dalla Goal Line Technology ma tolto da VAR e dalla revisione dell’arbitro. La stessa Uefa ha diramato un comunicato per far luce sul fatto e annunciando che ci sono delle verifiche in corso sulla tecnologia utilizzata.

Di seguito potete leggere il comunicato della Uefa: “Al 49′ il sistema tecnologico della linea di porta ha segnalato all’arbitro che il pallone aveva oltrepassato la linea. Tuttavia, l’arbitro e gli ufficiali di gara video, in linea con il regolamento, avevano deciso di verificare se il pallone avesse varcato completamente la linea e sulla base delle immagini disponibili erano giunti alla conclusione che non era stato segnato alcun gol. La Uefa è in contatto con il fornitore di tecnologia per verificare tutti i dati che sono stati raccolti durante la partita“.