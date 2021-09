La vecchia italianizzazione di ‘dellavalliana’ memoria è tornata in voga. La creazione di uno zoccolo duro che possa durare negli anni

C’era una volta, la vecchia italianizzazione di dellavalliana memoria. Quel processo che avrebbe dovuto portare in poco tempo, alla creazione di uno zoccolo duro di forte matrice tricolore.

Dove non è riuscita gli ultimi anni in viola, una delle famiglie figlie legittime del made in Italy, ci sta riuscendo, mattoncino dopo mattoncino, un imprenditore italo-americano di successo, tornato in Italia per amore del calcio.

Sono in totale 10 gli italiani all’interno della rosa della Fiorentina, con il clan azzurro incrementato di due unità rispetto alla stagione scorsa. Benassi e Saponara sono rientrati alla base con serie intenzioni di battagliare per un posto ogni domenica. Venuti, resta l’elemento che incarna la fiorentinità all’interno dello spogliatoio.

Terracciano e Rosati, due ottime risorse calcistiche ma soprattutto umane, per tener acceso un gruppo che avrà bisogno soprattutto di uomini, prima che calciatori.

Castrovilli, Bonaventura e Sottil pronti a far si che questa, diventi la stagione del rilancio. In viola e chissà, magari anche in azzurro. E poi c’è il capitano.

Biraghi ha ereditato da Pezzella la fascia di Astori, continuando di fatto, la dinastia di capitani che hanno giocato con Davide. La fascia torna sul braccio di un calciatore italiano della Fiorentina dopo tre anni e mezzo esatti, dalla scomparsa dell’eterno capitano viola. Per un’italianizzazione, che sicuramente, sarebbe piaciuta anche a lui…