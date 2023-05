La vendita dei biglietti per il Basilea è iniziata… e ci sono già i primi problemi

Una semifinale europea non si vede spesso a Firenze e il sito per la vendita dei biglietti non sembra aver retto il colpo. Sin dai primi minuti a partire dalle ore 14:00, infatti, la pagina ufficiale di Viva Ticket dedita alla vendita dei tagliandi per la sfida di Conference League al Basilea, è andata in tilt, impedendo l’acquisto e causando disagi a diversi tifosi.

La pagina web è stata presa d’assalto sin dai primissimi minuti e nonostante la possibilità di procedere nella coda virtuale, una volta terminata la fila non risulta che vi siano eventi disponibili per l’acquisto. La schermata che si presenta davanti è la seguente (segnale che la voglia dei tifosi viola di riempire il Franchi è tantissima):

AGGIORNAMENTO 15:32: dopo circa un’ora e mezzo dall’inizio della vendita, la situazione sembra finalmente essersi sbloccata.