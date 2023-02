La Viola si è sbloccata al momento giusto e può regalarci piacevoli sorprese. In che direzione va questa Fiorentina? Questo vorremmo sapere da Commisso. Un mercato che ha lasciato falle aperte

Un passaggio di turno bello quanto importante, una vittoria firmata Jovic, Ikone e Italiano: la Fiorentina si è sbloccata al momento giusto. Certo ancora la strada è lunga ma rimanere ancorati al sogno Coppa Italia servirà. Perché in fondo il calcio è fatto anche di episodi e il vento potrebbe finalmente girare.

La continuità degli attaccanti sarebbe la cosa più importante, contro il Torino si è visto finalmente un gioco offensivo, le qualità dei singoli, maggiore precisione sotto porta, Kouame a parte. Segnali incoraggianti, di una squadra che nel momento più delicato è rimasta in piedi.

Al mercato di voto diamo un’insufficienza. Questa squadra non è stata aiutata dove serviva, in mezzo al campo e davanti. Brekalo, che ci auguriamo faccia bene ma non gioca da tempo, non può bastare. Come non può bastare Sabiri, investimento economicamente davvero ‘leggero’ per la prossima stagione e in settore già affollato. Operazioni che ci stavano, da Fiorentina, ma che dovevano essere di contorno a qualcosa di importante, subito. Non è andata così, evidentemente si pensa che questa squadra sia forte abbastanza e che possa fare tanto, tanto di più. Speriamo abbiamo ragione loro…

La vittoria sul Torino può riportare entusiasmo e un po’ di gioia in più. Il colpaccio della Cremonese a Roma poi spiana la strada verso la finale. Un passaggio di turno importantissimo che può regalare davvero una serata impensabile fino a poco tempo fa. Un’occasione grande come una stagione.

Infine Commisso, che è tornato a parlare. Stesso stile, stessa musica. Si parla di tutto tranne che di calcio, di pallone, di scelte tecniche. A noi interesserebbe soprattutto quello. Capire in che direzione va questa Fiorentina. Da Rocco vorremmo sapere innanzitutto e più di ogni altra cosa questo. Intanto accontentiamoci di una bella semifinale che può regalarci piacevoli sorprese.