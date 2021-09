La volontà di Vlahovic e il rilancio di Commisso: Ingaggio alle stelle per il serbo e clausola rescissoria riveduta al rialzo

Sul centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, si è scatenata negli ultimi giorni dello scorso mercato una vera e propria tempesta. Tottenham e Atletico Madrid hanno bussato alla porta del giocatore e del club viola offrendo pacchi di milioni.

La situazione poteva prendere una piega molto diversa da quella attuale, ma la volontà del giocatore e il rilancio di Commisso, si legge su La Nazione, hanno di fatto aperto la strada al rinnovo che arriverà. L’ingaggio (bonus compresi) porterà Vlahovic a guadagnare qualcosa come 5 milioni di euro, mentre la clausola rescissoria potrebbe assestarsi intorno agli 80 milioni di euro, è quello che si legge sempre sul giornale fiorentino. Per quanto riguarda l’ingaggio così alto, l’indiscrezione sarebbe corroborata dalle parole utilizzate dallo stesso Commisso in una delle interviste rilasciate quando si trovava a Marina di Gioiosa Ionica (“A 21 anni io facevo 10 mila dollari all’anno, lui potrebbe fare 300 mila dollari a partita”).

Quando l’accordo e le conseguenti firme? Di sicuro, al tavolo dell’affare Vlahovic, vorrà esserci anche Commisso. Ciò vuol dire che questa contesa deve essere chiusa nel giro di un mese.