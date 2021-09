L’abbondanza che Italiano aveva chiesto (soprattutto) in avanti…

Come riporta Calciomercato.com in un’analisi, la rosa della Fiorentina è numericamente completa, ci sono minimo due giocatori per ogni ruolo e anzi, addirittura a centrocampo sono in otto per tre posti, visto che Amrabat non ha trovato nessuna squadra in possesso delle risorse per prelevarlo. Il punto è che una simile abbondanza Italiano l’avrebbe richiesta anche nel reparto offensivo.

Niente da fare, neanche un giovane. Berardi, Orsolini, Plata, Messias, in chiusura di mercato anche il canterano del Barcellona Collado. Tanti nomi, zero acquisti.