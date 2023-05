L’abitudine alle rotazioni: Italiano e un curioso record condiviso con Allegri

Conosciamo bene la Fiorentina di Vincenzo Italiano e le abitudini dell’allenatore, che ha sempre dimostrato l’intenzione di lavorare con l’intero organico a sua disposizione. Poche volte, infatti, abbiamo visto una formazione tipo per la squadra viola.

In effetti, Italiano condivide un particolare record con un altro allenatore, quello della Juventus, Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Opta, dall’inizio della stagione 2021/22, in campionato, la Fiorentina è l’unica squadra assieme ai bianconeri che non ha mai schierato la stessa formazione per due partite consecutive. Tutto questo in 72 incontri complessivi delle due stagioni.