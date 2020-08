L’accordo c’è, mancano solo i dettagli: Dalbert resterà alla Fiorentina anche nella prossima stagione

Non ci sarà un ritorno all’Inter per Dalbert Henrique. L’esterno brasiliano, secondo tuttomercatoweb, vestirà infatti la maglia della Fiorentina anche nella prossima stagione. Ancora da stabilire se verrà prolungato il prestito dall’Inter o se si raggiungerà un’intesa per trasformare lo scambio con Cristiano Biraghi in un affare a titolo definitivo. Ma la Fiorentina è decisa, in ogni caso, a confermare Dalbert per la rosa del prossimo campionato.

