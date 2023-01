Lacune offensive e poca continuità, ma la fiducia della Fiorentina nei suoi centravanti rimane incondizionata

Con l’arrivo di Josip Brekalo nella rosa viola è sicuramente aumentato il numero delle risorse in attacco, almeno per quanto riguarda gli esterni. Non si può dire lo stesso però per quanto riguarda il discorso centravanti, dato che difficilmente in questi ultimi giorni di mercato potrà essere trovata un’alternativa in più a Cabral e Jovic. Le prove non del tutto convincenti e discontinue in questi mesi da parte di entrambi e l’utilizzo di Kouame reinventato prima punta e quello possibile di Gonzalez falso nove avrebbero probabilmente indotto chiunque ad immaginare che il club gigliato potesse intervenire in tempo cercando un bomber da poter inserire a metà stagione.

Ma la Fiorentina resta convinta dei mezzi dei giocatori a disposizione ed è fiduciosa che le due punte possano dire la loro in tre competizioni ancora aperte. Sostanzialmente è quello che si augura anche tutto il resto dell’ambiente, ma è certo che la lacuna da colmare resta ed è bene evidente. Con tutta probabilità la società cercherà un attaccante che dia maggiori garanzie nel prossimo calciomercato estivo, cercando di programmare per tempo e valutare fin da subito quelle che possono essere le opportunità che possono fare al caso della squadra viola.

In ogni caso appare lampante che questa fiducia da parte della società possa rappresentare sia per Jovic che per Cabral uno stimolo in più per cercare di fare molto meglio di quanto visto fino ad ora e dimostrare che possono fare la differenza.

Magari un ulteriore elemento offensivo avrebbe alimentato ancora di più una sana concorrenza e spronato le due punte, ma, a meno di sorprese last minute, starà al buon senso di entrambi riconquistare e far ricredere i più nell’arco di un girone di ritorno.