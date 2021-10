Lady Castrovilli risoluta: “Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, i falsi tifosi non sanno cosa voglia dire stare fermo un mese e il trauma che ha avuto. Vergogna”

Sfruttando il fine settimana libero, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è andato a Venezia assieme alla fidanzata, l’ex Miss Italia, Rachele Risaliti, la quale ha pubblicato una foto della gita romantica su Instagram.

Una foto che è stata commentata in maniera acida da un tifoso viola e che ha generato una risposta risoluta da parte della Risaliti: “Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!”.

Castrovilli nel corso di questa settimana farà ulteriori accertamenti e probabilmente sapremo con maggior precisione quando potrà tornare in campo. Il centrocampista è assente dallo scorso 18 settembre.