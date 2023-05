Lady Cerofolini: “Non devi niente a nessuno se non a te stesso. In passato ti è stato tolto tanto, ora è il momento di gioire”

Giulia Bilotto, compagna di Michele Cerofolini, ha commentato così su Instagram l’esordio in Serie A del portiere della Fiorentina: “Perché sei unico e nonostante tutto ci abbiamo sempre creduto. La persona semplice che sei e lo sportivo determinato e con passione che ti contraddistinguono, ti hanno portato ad essere quello che sei oggi, una bravissima persona, un buon amico e un compagno veramente straordinario. Non credo che tu debba niente a nessuno se non a te stesso, tanto ti è stato tolto in passato e adesso devi solo gioire. Noi che ti amiamo più della nostra vita siamo e saremo sempre dalla tua parte amore”.