Lady Commisso si mette a fare shopping per il Viola Park. Migliaia di piante in arrivo da Pistoia

Il centro sportivo che la Fiorentina sta costruendo a Bagno a Ripoli, il cosiddetto Viola Park, è vicino ad aprire le proprie porte almeno per la prima squadra.

In vista della fase finale dei lavori, lo scorso sabato l’architetto Marco Casamonti e la moglie del presidente viola, Catherine Commisso, hanno fatto tappa a Pistoia per acquistare lecci, magnolie, canfore per rifinire l’impianto, oltre ai cipressi per garantire la privacy.

“Alcune scelte sulle piante per il centro sportivo di Bagno a Ripoli erano già state fatte nei mesi scorsi nel corso di una precedente visita – ha detto a La Nazione, Vannino Vannucci, patron della Vannucci Piante – però sabato il progettista Casamonti con la signora Commisso sono tornati per completare il quadro”.

Saranno migliaia le piante che da Pistoia arriveranno a portare verde all’interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina.