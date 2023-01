L’affondo decisivo per Brekalo arriverà all’inizio della prossima settimana. Pronto anche il contratto: i dettagli

L’affondo definitivo della Fiorentina per Josip Brekalo arriverà verosimilmente all’inizio della prossima settimana, quando la società viola riprenderà i contatti con il Wolsburg per chiudere l’acquisto a titolo definitivo del croato classe ’98. Rimane ancora da stabilire la cifra esatta che il club di Commisso pagherà a quello tedesco per liberare il giocatore a sei mesi dalla scadenza del contratto, ma non si dovrebbe andare oltre il milione e mezzo di euro.

Una trattativa low cost, per permettere a Brekalo di ritrovare quella Serie A che lo aveva accolto con la maglia del Torino, con la quale aveva segnato ben 7 reti in 32 presenze. Uno score che non è riuscito a ripetere in questi sei mesi in Germania, dove di spazio ne ha trovato poco. Per lui pronto un contratto fino al 2027. Brekalo-Fiorentina, ormai è solo questione di tempo. Lo riferisce il Corriere dello Sport.