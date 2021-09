L’affondo di Commisso contro Inter e Juventus, un concetto caro al presidente viola. La profonda irritazione nerazzurra, arriva una risposta ufficiale?

“La mia Fiorentina è in regola, Juventus e Inter no. Le norme nel calcio italiano devono essere più trasparenti per tutti”. Il presidente viola, Rocco Commisso, parte all’attacco, proprio a poche ore dalla grande sfida del Franchi contro i nerazzurri e coglie di sorpresa i prossimi avversari in campionato.

L’Inter non si aspettava un attacco del genere – è quello che si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – e la soddisfazione per il 6-1 rifilato al Bologna si è trasformata in profonda irritazione dopo l’affondo del numero uno gigliato.

Non ci sono state prese di posizione ufficiali, scelta adottata anche dalla Juventus, ma non è escluso che oggi possa arrivare una risposta. Da parte c’è la convinzione di non aver contravvenuto ad alcuna regola, mentre Commisso è convinto del contrario e ha ripetuto questo concetto a lui caro.