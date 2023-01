Lafont sta per rendere ricco il proprio club: il Nantes si sfrega le mani preparando la cessione più onerosa della sua storia

Il Nantes è pronto a registrare la cessione più importante della sua storia e lo vorrebbe fare grazie grazie ad un’ex conoscenza della Fiorentina. Stiamo parlando di Alban Lafont, che il club francese potrebbe vendere per una cifra record. Una partenza che potrebbe sfiorare i 20 milioni di euro.

Lafont aveva avuto una stagione 2021-22 incredibile e sta mantenendo un livello di prestazioni più che dignitoso nonostante gli scarsi risultati della sua squadra. Anni dopo il suo addio a Firenze, Lafont si è affermato come uno dei migliori portieri della Ligue 1, brillando soprattutto nei big match.

Convocato poco tempo fa dalla Francia senza giocare, in caso di partenza, Lafont diventerebbe la più grande cessione nella storia del Nantes, record finora detenuto da Diego Carlos, ceduto al Siviglia per 15 milioni di euro. Lafont non ha ancora una coorte immensa di corteggiatori, ma questo dovrebbe cambiare rapidamente nelle prossime settimane, secondo Foot Mercato.