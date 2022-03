L’ago della bilancia

L’attacco vero ago della bilancia della sfida di stasera, almeno di parte Fiorentina, perché molto se non moltissimo dell’esito dipende dal rendimento che avranno Piatek e compagni.

Come scrive il Corriere dello Sport, il polacco sarà ancora il riferimento offensivo, ma la spinta propulsiva deve essere garantita dagli esterni, che poche volte come questa hanno avuto la possibilità di spostare gli equilibri in campo: solita corsa a cinque, solita scelta appesa ad un filo che al Meazza potrebbe premiare Gonzalez e Ikoné, ma Saponara e Sottil sperano di avere la meglio in extremis sul francese ex Lilla.