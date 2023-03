L’agognato ritorno di Sottil: un piccolo passo per tornare ad essere fondamentale nel cammino della Fiorentina

Nel finale di gara ieri sera contro il Milan si è rivisto finalmente anche l’esterno Riccardo Sottil, tornato a calcare il terreno di gioco dopo una lunga assenza da settembre scorso. La condizione del giocatore, dopo uno stop così importante e l’operazione avuta nei mesi scorsi, non può essere ancora chiaramente al top, ma è importante per lui mettere più minuti possibili in campo per tornare a sfrecciare tra le difese avversarie come ci stava abituando ad inizio stagione. Su di lui si è espresso anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nel dopogara: “Finalmente sono riuscito a rimetterlo dentro, per fargli capire che c’è voglia di recuperare lui e i suoi strappi, i suoi ribaltamenti di fronte. Deve crescere, è in ritardissimo sul fisico ma siamo contenti che stia aumentando la condizione”.

L’aumento della condizione fisica potrà avvenire via via, anche giocando piccoli sprazzi di partita nel filotto di gare che si prospetta alla Fiorentina nel corso di questo mese. Va ricordato che su quella fascia anche la concorrenza dell’acquisto di gennaio Josip Brekalo, ma anche lui deve recuperare la migliore condizione. Quello di ieri è stato per Sottil un piccolo primo passo per un ritorno a pieno regime che potrebbe risultare più importante che mai nelle prossime sfide decisive del fitto calendario di appuntamenti della squadra viola.