Lahter: “La carriera di Kokorin è finita due anni fa. La Fiorentina vuole sbarazzarsene”

Aleksandr Kokorin fa ancora molto parlare di sé in Russia. Del futuro dell’attaccante della Fiorentina, ne ha parlato Denis Lahter, professione procuratore, su Metaratings.ru: “Kokorin ha già concluso la sua carriera due anni fa, non succederà nulla. Tutto ciò che sarebbe potuto accadere è già accaduto. Chi ne ha bisogno in Russia? La Fiorentina vuole sbarazzarsene”.

Una stagione e mezza passata a Firenze per l’ex Spartak Mosca e segnali di vita pochissimi, per non dire nulli. Una sola partita da titolare poi alcune, sporadiche, apparizioni, senza tracce di gol o di giocate che potessero essere quantomeno interessanti. A questo punto possiamo dire che questa operazione si sia rivelata un flop.